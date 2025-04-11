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Лукашенко: Беларусь и Пакистан договорились выработать механизм для приезда трудовых мигрантов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан договорились выработать механизм для приезда трудовых мигрантов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече в широком составе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что во время переговоров стороны обсудили важную и деликатную тему трудовых ресурсов. Президент констатировал, что в Пакистане есть большое количество людей, которые могут и хотят работать в Беларуси. Между руководством двух стран достигнута договоренность о том, чтобы обеспечить им эту возможность и выработать соответствующий механизм.

«Мы договорились с вами, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция — желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку, — сказал Александр Лукашенко. — Мы также условились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны».
Реализации этих договоренностей, а также развитию двусторонних деловых и гуманитарных контактов должно способствовать открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском. Эта тема тоже обсуждалась во время переговоров двух лидеров.

«Если мы оперативно создадим воздушный мост между Исламабадом и Минском и поддержим воздушное сообщение, то, я уверен, что мы очень серьезно продвинемся в этом направлении (развитии двусторонних деловых и гуманитарных контактов. — Прим. БЕЛТА). Тем более если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь (а это будет), для людей нужно быстрое воздушное сообщение. Мы готовы в этом направлении работать и пройти свой путь», — сказал Президент.