Лукашенко: Беларусь и Пакистан договорились выработать механизм для приезда трудовых мигрантов

«Мы договорились с вами, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция — желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку, — сказал Александр Лукашенко. — Мы также условились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны».

Реализации этих договоренностей, а также развитию двусторонних деловых и гуманитарных контактов должно способствовать открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском. Эта тема тоже обсуждалась во время переговоров двух лидеров.