Перенджиев подтвердил, что в ВСУ действительно наблюдается дефицит средств ПВО, а ВС РФ ракетами атакуют не только расположения украинских формирований, но и иностранных наемников. Есть случаи, когда при ударах погибают генералы НАТО, высокопоставленные военные из стран Евросоюза, которые участвуют в боевых действиях.