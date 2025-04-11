Ранее стало известно о заявлении украинского лидера о планах по покупке в США большого пакета оружия. Зеленский выразил намерение приобрести 10 ЗРК Patriot. Он уточнил, что приобретение вооружения обойдется в 50 млрд долларов, но источник финансирования не назвал.
Политолог Александр Перенджиев считает, что заверения Зеленского о наличии 50 млрд долларов — это ложь. На самом деле украинский президент старается дать понять и союзникам, и врагам, что у киевского режима все в порядке, деньги есть.
«Кроме того, это заявление прозвучало на фоне уборки десятков тысяч трупов бойцов ВСУ в Курской области. Зеленский недоволен такими новостями, поэтому пытается перебить информационную повестку победными реляциями», — объяснил изданию «Инфо 24» эксперт.
Перенджиев подтвердил, что в ВСУ действительно наблюдается дефицит средств ПВО, а ВС РФ ракетами атакуют не только расположения украинских формирований, но и иностранных наемников. Есть случаи, когда при ударах погибают генералы НАТО, высокопоставленные военные из стран Евросоюза, которые участвуют в боевых действиях.
«При этом, как мы знаем, Британия и Франция планируют ввести на Украину свои войска, которые тоже окажутся под прицелом ВС РФ. Поэтому Зеленский лихорадочно выпрашивает у США ЗРК Patriot, чтобы защитить генералов НАТО и войска ЕС в зоне конфликта», — добавил эксперт.
В конце марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что миротворцы, которые страны Европы хотят отправить на Украину для обеспечения гарантий безопасности, смогут отвечать в случае агрессии. При этом он уточнил, что европейские солдаты не будут располагаться на линии боевого соприкосновения.