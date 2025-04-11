Лукашенко назвал ключевые направления и приоритеты в сотрудничестве с Пакистаном

В ноябре 2024 года, когда Президент Беларуси посещал с официальным визитом Пакистан, стороны договорились сконцентрировать усилия на получении практических экономических результатов от совместной работы. «Особо хочу подчеркнуть обязательность премьер-министра Пакистана. Он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут в Беларусь в составе большой делегации для того, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой (изначально предполагалось, что визит будет осуществлен в феврале. — Прим. БЕЛТА). Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой — и увидит, что такое настоящая зима», — сказал Президент.