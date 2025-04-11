Лукашенко назвал ключевые направления и приоритеты в сотрудничестве с Пакистаном

Глава государства отметил, что переговоры прошли в теплой и абсолютно доверительной, дружеской атмосфере. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.
«У нас с Пакистаном единая позиция в отношении дальнейшего развития и углубления политического диалога между нашими странами, укрепления межпарламентских связей, расширения договорно-правовой базы. Но ключевыми направлениями сотрудничества, безусловно, остаются экономика и взаимная торговля», — подчеркнул Александр Лукашенко.
В ноябре 2024 года, когда Президент Беларуси посещал с официальным визитом Пакистан, стороны договорились сконцентрировать усилия на получении практических экономических результатов от совместной работы. «Особо хочу подчеркнуть обязательность премьер-министра Пакистана. Он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут в Беларусь в составе большой делегации для того, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой (изначально предполагалось, что визит будет осуществлен в феврале. — Прим. БЕЛТА). Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой — и увидит, что такое настоящая зима», — сказал Президент.
«Рад констатировать, что у нас общее видение приоритетов. Первый и главный среди них — укрепление продовольственной безопасности в самом широком смысле этого слова. Это и поставки сельхозтехники в Пакистан, организация совместного производства белорусских тракторов и прицепной техники, удовлетворение спроса пакистанского рынка на качественное детское питание, сухое молоко, а также экспорт семян и ветеринарных препаратов. Все это мы умеем делать и готовы поделиться своим опытом с нашими пакистанскими друзьями. В свою очередь мы будем рады видеть в Беларуси в большем количестве продукты из Пакистана», — сказал глава государства.