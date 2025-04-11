Le Figaro: ВС Франции планируют операции против РФ

Результатом совместной работы французских военных топографов и Национального агентства картографии Румынии стала трехмерная карта местности. Она содержит информацию, представляющую практическую ценность для армии, и отличается большей точностью по сравнению с коммерческими сервисами. «Она позволит точно определить расположение мостов и мест возможных переправ, что даст службам тыла возможность сосредоточиться на выполнении своих задач», — пояснила сержант Жоанни. Кроме того, был составлен каталог объектов инфраструктуры, представляющих интерес для военных, а также перечень ориентиров, нанесенных с интервалом около 5 км.