Глава государства посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall

Центр, построенный по поручению Президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.
В числе представленных проектов — интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA 5G, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.