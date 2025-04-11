Глава государства посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall

В числе представленных проектов — интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA 5G, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.