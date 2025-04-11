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Лукашенко предложил Пакистану продвигать свою продукцию на Запад через Беларусь

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко предложил Пакистану поставлять свою продукцию в Европу через Беларусь. Об этом Президент заявил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

Беларусь, по словам Президента, будет рада видеть на своем рынке больше продукции из Пакистана. Это могут быть, например, рис и мандарины, фармацевтическая и текстильная продукция, спортивные товары, одежда и обувь.

«Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Беларусью, которая находится в центре Европы, для того чтобы продвигать свою продукцию на Запад», — предложил Александр Лукашенко, обращаясь к пакистанским представителям.