Лукашенко предложил Пакистану продвигать свою продукцию на Запад через Беларусь

«Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Беларусью, которая находится в центре Европы, для того чтобы продвигать свою продукцию на Запад», — предложил Александр Лукашенко, обращаясь к пакистанским представителям.