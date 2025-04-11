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Песков рассказал о рабочем графике Путина сегодня

Песков: Путин проведет совещание по вопросам развития ВМФ сегодня в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, сообщили в Кремле.

«Сегодня работаем в Санкт-Петербурге», — сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что президент России в пятницу совершит региональную поездку. Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что в графике Путина на пятницу стоит совещание по вопросам развития ВМФ РФ.