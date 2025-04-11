Пакет документов о сотрудничестве заключен между Беларусью и Пакистаном

Соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью заключено между министерствами внутренних дел двух стран, о военном сотрудничестве — между министерствами обороны. Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Министерство оборонной продукции Пакистана подписали дорожную карту военно-технического сотрудничества на 2025−2027 годы.
Профильные министерства обеих стран утвердили план мероприятий по реализации меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Во время визита подписаны также пять меморандумов и соглашений в области экономического сотрудничества, поддержки предпринимательства, развитии торговли между организациями и предприятиями Беларуси и Пакистана.