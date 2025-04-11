Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов

Кремль подтвердил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Россию.
Кремль проинформирует, если в графике Путина будет встреча с Уиткоффом.
В России внимательно отслеживают все события на американо-украинском треке и анализируют их с точки зрения российских интересов.
Сейчас вообще ситуация стремительно развивается. Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас.
11 апреля Владимир Путин проведет совещание по развитию Военно-морского флота России.
Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное.
Президент 11 апреля будет работать в Санкт-Петербурге.