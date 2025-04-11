Депутат Белик сообщил о новой тактике Британии при игре вдолгую против России

Великобритания рассматривает возможность размещения на территории Украины военного контингента сроком на пять лет. По данным СМИ, это лишь один из нескольких планов, которые Лондон обсуждает с союзниками по коалиции желающих . Основной целью развертывания войск называется помощь в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении им столь необходимой передышки . В Госдуме Газете.Ru заявили, что британский контингент в этом случает станет законной целью ВС РФ и не должен продержаться на территории Украины ни одного часа .