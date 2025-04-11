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Спикер парламента Латвии посетит Молдову с визитом

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня 14—15 апреля посетит Республику Молдова.

Источник: Sputnik.md

В пресс-службе парламента Молдовы сообщили, что Миериня в Кишиневе встретится со спикером законодательного собрания Молдовы Игорем Гросу, после чего состоится совместная пресс-конференция, посвященная молдавско-латвийскому сотрудничеству.

Также у латвийской гостьи запланированы встречи с вице-спикером парламента Дойной Герман и депутатом Алиной Дандарой, председателем парламентской группы дружбы с Латвией.

В программу визита также включены переговоры с президентом Молдовы Майей Санду, вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов, вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и министром иностранных дел, вице-премьером Михаилом Попшоем.

Во вторник, 15 апреля, спикер парламента Латвии отправится в Унгены, где проведет встречи с представителями местных органов власти и предпринимательским сообществом района. В ходе визита будут обсуждаться возможности активизации молдавско-латвийского сотрудничества, в том числе в контексте продвижения европейского пути Республики Молдова.