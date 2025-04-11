Спикер парламента Латвии посетит Молдову с визитом

Во вторник, 15 апреля, спикер парламента Латвии отправится в Унгены, где проведет встречи с представителями местных органов власти и предпринимательским сообществом района. В ходе визита будут обсуждаться возможности активизации молдавско-латвийского сотрудничества, в том числе в контексте продвижения европейского пути Республики Молдова.