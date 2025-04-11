NYT: Белый дом дал правительству инструкции по реализации плана присоединения Гренландии

Совет национальной безопасности США несколько раз проводил встречи, чтобы разработать план приобретения арктического острова у Дании, а недавно разослал конкретные инструкции нескольким подразделениям правительства, говорится в статье. Детали плана пока не разглашаются, но, несмотря на намеки Дональда Трампа на возможное применение силы, в ходе обсуждений Совет безопасности никогда всерьез не рассматривал военные варианты захвата Гренландии, отмечает NYT.
Предпринимаются усилия, чтобы убедить население Гренландии численностью 57 000 человек в том, что им следует обратиться с просьбой о присоединении к Соединенным Штатам. Речь идет об использовании социальной рекламы и кампаний в соцсетях для влияния на общественное мнение гренландцев. В марте Трамп уже опубликовал в соцсетях 90-секундное видео, прославляющее американских военнослужащих, которые пытались предотвратить нацистское вторжение после того, как Германия оккупировала Данию. С тех пор в Гренландии остается американская космическая база Питтуфик.
Кроме того, как стало известно NYT, администрация Трампа изучает финансовые стимулы для гренландцев, включая возможность замены субсидий в размере 600 млн долларов, которые Дания предоставляет острову, ежегодной выплатой в размере около 10 000 долларов на каждого гренландца.
Также администрация Трампа пытается усилить лояльность американских военных в Гренландии. В четверг Пентагон отстранил от должности командира базы Питуффик, полковника Сюзанну Мейерс из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса. Хотя в заявлении Пентагона конкретная причина ее отстранения не уточняется, в нем подчеркивается, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или повестки дня президента Трампа, недопустимы».
Как пишет NYT, после визита Вэнса в Гренландию 28 марта, Мейерс 31 марта разослала сотрудникам базы электронное письмо, в котором осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. Она отметила, что «не понимает текущей политики» Белого дома, а заявления Вэнса не отражают точку зрения руководства базы.