NYT: Белый дом дал правительству инструкции по реализации плана присоединения Гренландии

Предпринимаются усилия, чтобы убедить население Гренландии численностью 57 000 человек в том, что им следует обратиться с просьбой о присоединении к Соединенным Штатам. Речь идет об использовании социальной рекламы и кампаний в соцсетях для влияния на общественное мнение гренландцев. В марте Трамп уже опубликовал в соцсетях 90-секундное видео, прославляющее американских военнослужащих, которые пытались предотвратить нацистское вторжение после того, как Германия оккупировала Данию. С тех пор в Гренландии остается американская космическая база Питтуфик.