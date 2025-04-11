Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию

Первая встреча Уиткоффа и Трампа произошла в 1980-х, когда он работал в юридической фирме по недвижимости, занимающейся сделкой для Трампа. По рассказам самого Уиткоффа, несколько лет спустя он столкнулся с Трампом в гастрономе. У будущего американского президента не было с собой денег, и он попросил заказать ему сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром. Спустя годы, когда они снова встретились, Трамп вспомнил о сэндвиче, и они подружились.