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Токаев поддержал проекты по улучшению экологии Шымкента

Касым-Жомарт Токаев посетил новый парк вблизи микрорайона Shymkent City, передает DKnews.kz.

Источник: Аkorda

В парке площадью более 20 гектаров предусмотрены все условия для досуга на свежем воздухе и проведения культурных мероприятий. Здесь созданы фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, ландшафтные аллеи, зоны для воркаута и скейт-площадки.

Президент посадил дерево на территории парка. Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, на сегодняшний день в Шымкенте насчитывается около 4 квадратных метров зеленых насаждений на душу населения. В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство Экопарка на месте старого мусорного полигона.

Кроме того, Президент ознакомился с проектом мусоросжигательного завода китайского инвестора Shaanxi Construction Engineering, способного перерабатывать до 1000 тонн бытовых отходов в сутки и производить электричество.