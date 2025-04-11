Токаев поддержал проекты по улучшению экологии Шымкента

Президент посадил дерево на территории парка. Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, на сегодняшний день в Шымкенте насчитывается около 4 квадратных метров зеленых насаждений на душу населения. В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство Экопарка на месте старого мусорного полигона.