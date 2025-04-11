Токаев: Мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее

«Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими», — сказал он на встрече с общественность в Шымкенте.
Глава государства подчеркнул, что многочисленные налоговые послабления, введенные для поддержки отдельных отраслей, на практике привели к злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов. По его словам, Казахстан не должен превращаться в офшорную зону, и справедливое распределение налоговой нагрузки — важная задача.
Президент добавил, что новый Налоговый кодекс обеспечит баланс интересов бизнеса и государства, поможет увеличить бюджет развития и улучшить благосостояние граждан.
«В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов. Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса», — отметил он.
В завершение Токаев призвал общество к сплоченности в достижении общих целей.