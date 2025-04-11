Аксёнов заявил, что пляжи Крыма полностью очищены от мазута

Незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в этом году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены», — отметил Аксёнов.
Согласно информации главы региона, в этом году в Крыму откроют 340 пляжей, при этом на ряде из них идут восстановительные работы.
В этом году 110 средств размещения будут готовы принять туристов в курортный сезон. Согласно данным Аксёнова, турпоток зимой в Крыму увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
С января по март 2025 года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 10%. 57% туристов приехали через Крымский мост на автобусах и машинах, 36% — на поездах, 7% — через возвращенные исторические регионы. За три первых месяца этого года Большая Ялта приняла почти 300 тысяч туристов — больше половины из посетивших полуостров с января.
С начала 2025 года по Крымской железной дороге поезда перевезли более 2 млн пассажиров, что составило 101,6% к выполнению показателя за соответствующий период предыдущего года.