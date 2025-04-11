Аксёнов заявил, что пляжи Крыма полностью очищены от мазута

С января по март 2025 года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 10%. 57% туристов приехали через Крымский мост на автобусах и машинах, 36% — на поездах, 7% — через возвращенные исторические регионы. За три первых месяца этого года Большая Ялта приняла почти 300 тысяч туристов — больше половины из посетивших полуостров с января.