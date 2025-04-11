Стало известно, при каком условии Иран заключит сделку с США

«Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», — приводят «Ведомости» его заявление сербскому изданию.