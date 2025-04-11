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Стало известно, при каком условии Иран заключит сделку с США

Заместитель главы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи назвал требование, при исполнении которого Тегеран согласится заключить ядерную сделку с Вашингтоном. Условие для соглашения он озвучил в интервью сербскому RTS.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам замминистра иностранных дел, в Иране готовы к продуктивному взаимодействию со Штатами только, если от республики потребуют отказаться от ядерной программы, не предъявляя больше никаких претензий.

«Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение», — приводят «Ведомости» его заявление сербскому изданию.

Тахт-Раванчи уточнил, что встреча в Омане будет непрямой, а ее центральной темой станет ситуация с ядерным оружием в Иране. По его словам, включение в повестку переговоров дополнительных вопросов усложнит работу и может нивелировать усилия сторон.

Переговоры по возобновлению ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном состоятся 12 апреля в Омане. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что встреча имеет важное значение, а потенциальный договор будет «более сильным» по сравнению с ранним соглашением.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что с американской стороны на переговорах будет присутствовать спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.