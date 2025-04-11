Константинов: Кишинев пытается ограничить независимость Гагаузии

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию Гуцул не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении ее в состав правительства, как того требует закон.