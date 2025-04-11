ЕС захотел ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина

«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — рассказал он агентству.
По словам политика, так Брюссель отреагировал на его заявления в Европарламенте.
«На встрече рабочей группы совета Евросоюза по Восточному партнерству комиссариат по внешним делам Еврокомиссии, то есть практически их министерство иностранных дел, предложил введение санкций из-за “российских дестабилизационных действий”. Какой результат всего этого, я действительно не знаю, меня не проинформировали, но знаю, что предложили. Я бы вам посоветовал спросить их, но вам точно не ответят», — подчеркнул вице-премьер.
Как указал Вулин, в Брюсселе ожидают, что он перестанет говорить правду.
«Знаете, они думают, что если запретят работу или вещание в своих государствах российских СМИ, что вы перестанете работать, перестанете говорить то, что сейчас говорите. Они также думают, что если мне запретят в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет», — пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что находится под санкциями США, так что уже привык к давлению.
В конце марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать Белграду, что Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что страна никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС. Он также поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с массовыми протестами в Сербии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал указания ЕС о снятии Вулина с должности печальным зрелищем.