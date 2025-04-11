ЕС захотел ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина

«На встрече рабочей группы совета Евросоюза по Восточному партнерству комиссариат по внешним делам Еврокомиссии, то есть практически их министерство иностранных дел, предложил введение санкций из-за “российских дестабилизационных действий”. Какой результат всего этого, я действительно не знаю, меня не проинформировали, но знаю, что предложили. Я бы вам посоветовал спросить их, но вам точно не ответят», — подчеркнул вице-премьер.