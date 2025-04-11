Песков: Путин работает в Петербурге 11 апреля

Ранее Песков сообщал о прибытии в Россию специального представителя президента США, Стива Уиткоффа. Представитель Кремля отметил, что информация о возможной встрече Уиткоффа с Путиным будет опубликована позднее, если таковая состоится. Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER, предположительно связанный с Уиткоффом, совершил посадку в Петербурге, прибыв из Флориды, где располагается резиденция американского президента Дональда Трампа.