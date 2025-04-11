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Песков: Путин работает в Петербурге 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, российский лидер Владимир Путин проводит свой рабочий день в Петербурге. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В графике главы государства обозначено проведение совещания, посвященного перспективам развития Военно-морского флота РФ.

Сегодня работаем в Петербурге.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщал о прибытии в Россию специального представителя президента США, Стива Уиткоффа. Представитель Кремля отметил, что информация о возможной встрече Уиткоффа с Путиным будет опубликована позднее, если таковая состоится. Согласно данным Flightradar24, самолет Gulfstream G650ER, предположительно связанный с Уиткоффом, совершил посадку в Петербурге, прибыв из Флориды, где располагается резиденция американского президента Дональда Трампа.

Уиткофф и Путин уже проводили встречу в Кремле 13 марта. Спецпосланник является одним из участников российско-американских переговоров, проходящих в Эр-Рияде.