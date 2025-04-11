Радий Хабиров рассказал, что сделано в Башкирии в рамках форума «Взлетай»

Была введена пятидневка, вернули школьную форму. Внедрили в школах программу «Взлетай», запустили проекты, помогающие детям получить полезные навыки («Садись за руль», «Дружи со спортом», «Всеобуч по плаванию», «Интерактивный башкирский», «Говори свободно», «Шахматы», «Иностранные языки»).
«Наш форум дал старт развитию полилингвального образования. Сейчас мы открыли уже 9 таких школ, в этом году планируем открыть ещё три. Будем расширять эту сеть дальше. Планируется перепрофилировать в полилингвальную школу села Новые Татышлы в Татышлинском районе с обучением на русском, удмуртском и английском языках», — сказал Радий Хабиров в своем выступлении на пленарном заседании седьмого форума «Взлетай!».
Строится новая полилингвальная школа с детским садом в селе Аскарово Абзелиловского района. Перепрофилируется в полилингвальную гимназия № 1 города Стерлитамака.
В школах начали создавать и развивать сеть стоматологических кабинетов. Сейчас работают 247 стоматологических кабинетов. В 2024 году проведена реновация 16 кабинетов, из бюджета РБ выделено 19,3 млн рублей. В этом году планируется реновация в восьми муниципальных школах на 9 млн рублей.