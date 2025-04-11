Радий Хабиров рассказал, что сделано в Башкирии в рамках форума «Взлетай»

«Наш форум дал старт развитию полилингвального образования. Сейчас мы открыли уже 9 таких школ, в этом году планируем открыть ещё три. Будем расширять эту сеть дальше. Планируется перепрофилировать в полилингвальную школу села Новые Татышлы в Татышлинском районе с обучением на русском, удмуртском и английском языках», — сказал Радий Хабиров в своем выступлении на пленарном заседании седьмого форума «Взлетай!».