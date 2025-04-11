«Посольство России в Тунисе подтверждает факт освобождения 11 граждан РФ, задержанных в середине ноября 2024 года», — сообщили в диппредставительстве. «Для них приобретены билеты, они вылетают в течение дня двумя рейсами», — уточнили в посольстве. По его информации, сейчас россияне находятся в международном аэропорту.
Посольство РФ в Тунисе подтвердило данные об освобождении 11 задержанных россиян
ТУНИС, 11 апреля. /ТАСС/. Освобожденные из-под стражи в Тунисе 11 граждан России вылетают в Москву двумя рейсами 11 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в стране.