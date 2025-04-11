Посольство РФ в Тунисе подтвердило данные об освобождении 11 задержанных россиян

«Посольство России в Тунисе подтверждает факт освобождения 11 граждан РФ, задержанных в середине ноября 2024 года», — сообщили в диппредставительстве. «Для них приобретены билеты, они вылетают в течение дня двумя рейсами», — уточнили в посольстве. По его информации, сейчас россияне находятся в международном аэропорту.