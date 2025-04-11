Bloomberg: Израиль готовится к полной оккупации Газы

Согласно статье, эти планы были разработаны в марте новым начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром и одобрены министром обороны Исраэлем Кацем. Хотя кабинет министров Израиля еще не одобрил их полную реализацию, планы продвигаются полным ходом.
Израиль рассчитывает, что его новая стратегия повысит шансы на окончательное искоренение поддерживаемого Ираном движения ХАМАС.
Это приведет к увеличению числа погибших в Газе, дальнейшей изоляции Израиля и затягиванию войны, которая длится уже 18 месяцев, предупреждает автор статьи Этан Броннер.
Бывший начальник Генштаба и министр обороны выступали против этого, как и администрация Байдена. Нынешнее руководство (ЦАХАЛ) считает, что это правильный шаг, и в этом нас поддерживает администрация Трампа.
В понедельник на пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп сказал, что не может понять, почему Израиль «отказался» от Газы в 2005 году в рамках мирного плана с палестинцами.
В марте Израиль расширил буферную зону вокруг прибрежного анклава. В среду Кац подтвердил, что ЦАХАЛ захватывает все больше палестинских территорий, которые «присоединяются к буферной зоне, а сектор Газа становится все меньше и изолированнее». Кроме того, он пообещал, что «весь Рафах будет превращен в зону безопасности».
Как утверждают Нетаньяху и его помощники, моделью для них является многолетняя оккупация союзниками Германии и Японии после Второй мировой войны.
Однако некоторые эксперты в Израиле и за его пределами считают, что новый подход Израиля к Газе стал результатом его провальных попыток искоренить ХАМАС. Они напоминают, что многочисленные иностранные оккупации (израильская в Ливане, американская во Вьетнаме и Афганистане) обернулись «кровавыми бедствиями».