Bloomberg: Израиль готовится к полной оккупации Газы

В марте Израиль расширил буферную зону вокруг прибрежного анклава. В среду Кац подтвердил, что ЦАХАЛ захватывает все больше палестинских территорий, которые «присоединяются к буферной зоне, а сектор Газа становится все меньше и изолированнее». Кроме того, он пообещал, что «весь Рафах будет превращен в зону безопасности».