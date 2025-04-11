В Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер

Начальник департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар заявил, что судно находится под санкциями. Во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства, значит его прохождение в этом районе было незаконным. Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.