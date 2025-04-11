Президенту представили перспективный план градостроительного развития Шымкента

Как сообщили Президенту, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья, из них более 320 тысяч кв. м будет построено за счет госбюджета.