Полковник Ходаренок назвал сотрясанием воздуха заявления Сырского о Ту-22М3

Чтобы в принципе не возникало таких ситуаций, местоположение самолета в момент бомбометания определяли методом триангуляции с помощью трех радиостанций. Находясь над объектом удара, пилот должен был на несколько секунд выйти в эфир и сообщить набор каких-нибудь кодовых слов. Три радиостанции на территории СССР пеленговали это сообщение, затем соответствующие линии наносились на карту, определялась точка их пересечения, и если она совпадала с объектом удара — боевой вылет экипажу засчитывался.