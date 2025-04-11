Константинов — о давлении полиции на жителей Гагаузии: это незаконно

Их заставляют подписать протокол, что они получали деньги перед выборами за того или иного человека или партии. Подготовлено 25 тысяч протоколов на русском языке.
Он призвал граждан «не пописывать пустые протоколы, потому что это обман».
Ни один житель у нас не получал деньги за голосование. Уже почти год люди получают (пособия — Ред.), но никаких выборов сегодня нет. Когда люди получали эти средства, у них не было никаких предложений голосовать за того или иного человека или партию.
Глава законодательного органа Гагаузии также призвал полицейских заняться проверкой расходования средств от «преступной организации USAID», как ее назвали в администрации президента США.