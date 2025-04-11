Аксенов предложил увеличить срок покупки билетов на поезда в Крым в 2 раза

Сергей Аксенов выступил с инициативой увеличить срок покупки билетов на поезда в Крым в два раза. Глава республики предложил начать продавать билеты на поезда не за 90 дней до отправления, а за 180.
Глава Крыма представил свою инициативу на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, которое проходило под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Просьба какая непосредственно с точки зрения железной дороги — увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет», — сказал Аксенов.
В то же время он подчеркнул, что в данный момент в Крым ходят 19 пар поездов. Но это не решает проблему транспортной доступности региона, поскольку не восстановлено авиасообщение.