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Аксенов предложил увеличить срок покупки билетов на поезда в Крым в 2 раза

Аксенов выступил с инициативой увеличить глубину бронирования билетов на поезда в Крым.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Аксенов выступил с инициативой увеличить срок покупки билетов на поезда в Крым в два раза. Глава республики предложил начать продавать билеты на поезда не за 90 дней до отправления, а за 180.

Глава Крыма представил свою инициативу на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, которое проходило под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Просьба какая непосредственно с точки зрения железной дороги — увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет», — сказал Аксенов.

В то же время он подчеркнул, что в данный момент в Крым ходят 19 пар поездов. Но это не решает проблему транспортной доступности региона, поскольку не восстановлено авиасообщение.