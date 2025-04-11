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Александр Лукашенко оценил развитие сельского хозяйства в Татарстане

Белоруссия сотрудничает с Татарстаном и Башкортостаном по продуктовым поставкам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил хорошее развитие собственного сельскохозяйственного производства в Татарстане. Об этом руководитель страны заявил в интервью для ТРК «Мир».

Лукашенко рассказал, что Белоруссия сотрудничает с Татарстаном и Башкортостаном по продуктовым поставкам. На местные продукты питания, в свою очередь, также имеется спрос в российских регионах. Главы отмечают качество и низкую стоимость товаров, отметил президент.

В 2024 году Казань и Минск стали городами-побратимами. Соглашение подписали мэры столиц Татарстана и Беларуси Ильсур Метшин и Владимир Кухарев.

Напомним, в Татарстане свыше 4,6 миллиона гектаров являются землями сельхозназначения. Из них не используются только 52 тысячи гектаров.