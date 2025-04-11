Александр Лукашенко оценил развитие сельского хозяйства в Татарстане

Лукашенко рассказал, что Белоруссия сотрудничает с Татарстаном и Башкортостаном по продуктовым поставкам. На местные продукты питания, в свою очередь, также имеется спрос в российских регионах. Главы отмечают качество и низкую стоимость товаров, отметил президент.