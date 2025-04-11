Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников

— И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120−150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы, — заявил президент Беларуси.