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Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников

Лукашенко сказал про готовность Беларуси принять 100 150 тысяч специалистов.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукшенко по итогам переговоров во Дворце Независимости с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников, пишет БелТА.

Глава государства сообщил, что договорился с премьер-министром Пакистана, что в Беларусь в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Он уточнил, что речь идет про те отрасли, о которых попросит белорусская сторона.

— И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120−150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы, — заявил президент Беларуси.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана заверил, что специалисты, которые получат возможность работать в Беларуси, будут иметь прекрасную подготовку.

— Вы убедитесь, что они действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать помощь вашей стране, — заметил Шахбаз Шариф.

По его словам, пакистанские специалисты трудолюбивы, у них имеются навыки и семьи, которые необходимо поддерживать.

— Они могут создать тот самый мост, который мы строим между Минском и Исламабадом, — подчеркнул премьер-министр Пакистана.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьером Пакистана.

Кроме того, Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.

Тем временем глава государства назвал путь для Украины.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».