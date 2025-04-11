FT сообщила о планах Швейцарии сблизиться с ЕС на фоне пошлин Трампа

Хотя крайне правая Швейцарская народная партия (SVP) называет это соглашение «договором о подчинении», депутат и сопредседатель Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут, заявил, что «альтернативы нет» и страна «больше не может быть островом в Европе». Либерал Тьерри Поль Буркарт также заявил о необходимости поддержать долгие и стабильные отношения страны с ЕС «в то время, когда мир так неясен».