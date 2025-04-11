FT сообщила о планах Швейцарии сблизиться с ЕС на фоне пошлин Трампа

По информации газеты, после введения пошлин президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер впервые примет участие в неформальной встрече министров финансов ЕС в Варшаве. По ее словам, Берн хочет «стабилизировать и углубить отношения с ЕС».
2 апреля Трамп ввел пошлины от 10 до 50% для более чем 180 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. В отношении Швейцарии размер пошлин составил 31%. Келлер-Зуттер тогда написала в X, что федеральный совет (швейцарское правительство) принял к сведению введение пошлин и «оперативно определит дальнейшие шаги».
По оценке газеты, Швейцария была «шокирована» высокими пошлинами, поскольку экономика страны традиционно ориентирована на экспорт.
После введения пошлин Келлер-Зуттер также заявила, что находится в тесном контакте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. А за несколько часов до 90-дневной приостановки тарифов президент созвонилась с Трампом, пишет FT.
Газета напомнила, что в конце 2024 года Швейцария и ЕС подписали соглашение об углублении своих экономических и политических связей после почти десятилетия переговоров.
По его условиям, в частности, конфедерация должна расширить доступ к единому рынку ЕС и свои иммиграционные обязательства. В свою очередь, страна сможет присоединиться к единому рынку электроэнергии ЕС, а также к европейским органам здравоохранения.
Хотя крайне правая Швейцарская народная партия (SVP) называет это соглашение «договором о подчинении», депутат и сопредседатель Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут, заявил, что «альтернативы нет» и страна «больше не может быть островом в Европе». Либерал Тьерри Поль Буркарт также заявил о необходимости поддержать долгие и стабильные отношения страны с ЕС «в то время, когда мир так неясен».