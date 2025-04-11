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Бухара и турецкий Трабзон стали городами-побратимами

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Турецкий город Трабзон и узбекская Бухара будут сотрудничать в статусе городов-побратимов. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства Узбекистана в Стамбуле.

Источник: Генеральное консульство Стамбула

Трабзон и Бухара теперь города-побратимы! Между прекрасным черноморским городом Трабзон в Турции и древним культурным центром Узбекистана Бухарой ​​установились братские связи.

говорится в сообщении

В посольстве также отметили, что сотрудничество двух городов послужит дальнейшему укреплению культурных, экономических и социальных связей между двум городами. Также откроет возможности для новых проектов в области истории, туризма, образования и торговли.

Бухара и Трабзон — мост, соединяющий историю и будущее!

добавили в посольстве

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда города Узбекистана и Турции становятся побратимами. Так, в феврале нынешнего года заключено сотрудничество в статусе городов-побратимов между Навои и муниципалитетом Стамбула Зейтинбурну. Тогда же стали побратимами Самарканд и турецкий город Конья, а также Шахрисабз с городом Пендик.