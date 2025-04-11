Бухара и турецкий Трабзон стали городами-побратимами

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда города Узбекистана и Турции становятся побратимами. Так, в феврале нынешнего года заключено сотрудничество в статусе городов-побратимов между Навои и муниципалитетом Стамбула Зейтинбурну. Тогда же стали побратимами Самарканд и турецкий город Конья, а также Шахрисабз с городом Пендик.