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Радий Хабиров предложил разработать стандарты снижения нагрузки на учителей

Глава Башкирии Радий Хабиров на седьмом форуме школьного образования «Взлетай!», который сегодня проходит в Уфе, отдельно остановился на теме снижения бюрократической нагрузки на наших педагогов.

Источник: Башинформ

Сегодня в школе очень много времени у учителя отнимает подготовка множества отчётов, сбор большого количества данных, заполнение форм для мониторингов, причем зачастую с дублированием информации и многое другое. Всё это осложняет образовательный процесс, а главное, мешает основной миссии учителя — воспитывать и обучать ребенка.

В связи с этим считаю необходимым разработать единые требования по снижению бюрократической нагрузки на учителей с учетом соблюдения законодательных норм. Нужно исключить дублирование отчётности и документов, привлечение учителей и школьников к мероприятиям во время учебного процесса, проведению поквартирного обхода для учёта детей.

сказал Радий Хабиров