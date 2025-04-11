Радий Хабиров предложил разработать стандарты снижения нагрузки на учителей

Сегодня в школе очень много времени у учителя отнимает подготовка множества отчётов, сбор большого количества данных, заполнение форм для мониторингов, причем зачастую с дублированием информации и многое другое. Всё это осложняет образовательный процесс, а главное, мешает основной миссии учителя — воспитывать и обучать ребенка.