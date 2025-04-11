NYT: Хегсет будет присутствовать на заседании «клуба Рамштайн» лишь виртуально

В пятницу в Брюсселе состоится очередная встреча «клуба Рамштайн», на которой, как сообщает NYT, будет обсуждаться военная помощь Киеву. На этой встрече заметно будет отсутствие одного из основных игроков — министра обороны США Пита Хегсета. Ожидается, что впервые за три года существования контактной группы представители США примут участие в мероприятии в виртуальном формате.