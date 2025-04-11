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NYT: Хегсет будет присутствовать на заседании «клуба Рамштайн» лишь виртуально

Контактную группу из примерно 50 стран в поддержку Киева организовал после начала боевых действий на Украине Ллойд Остин, предшественник Пита Хегсета на посту министра обороны США. Однако Хегсет не только отрекся от руководства этой группой, но и уклоняется от личного присутствия на встречах в формате «Рамштайн», пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В пятницу в Брюсселе состоится очередная встреча «клуба Рамштайн», на которой, как сообщает NYT, будет обсуждаться военная помощь Киеву. На этой встрече заметно будет отсутствие одного из основных игроков — министра обороны США Пита Хегсета. Ожидается, что впервые за три года существования контактной группы представители США примут участие в мероприятии в виртуальном формате.

Перед предыдущим заседанием 12 февраля Хегсет передал руководство группой Великобритании. Сейчас председателем «клуба Рамштайн» является британский министр обороны Джон Хили. Администрация Дональда Трампа отказалась от детища предыдущей администрации и Остина, который более двух лет давал группе военные советы на основе своего многолетнего опыта, в том числе в Ираке и Афганистане.

На встрече в январе, в преддверии смены руководства, Владимир Зеленский умолял группу «не опускать руки сейчас». Пентагон со дня инаугурации Трампа не объявлял о какой-либо новой помощи Украине, хотя, по данным Минобороны США, остаются неиспользованными около 3,85 млрд долларов, выделенных Киеву администрацией Джо Байдена.