Защита опротестовала домашний арест Гуцул

По ее словам, у Гуцул ситуация не изменилась — как она была ранее незаконно лишена свободы, так и сейчас она ее лишена. «В ее отношении идет продолжительное нарушение прав и свобод. Поэтому защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Она остается взаперти, в заключении, просто превен