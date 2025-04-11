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Защита опротестовала домашний арест Гуцул

КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее перевод под домашний арест, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.

Источник: © РИА Новости

Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.

«Жалоба со стороны адвокатов уже была подана, но мы пока не знаем, когда она будет рассмотрена. У нас в понедельник последний день для ее рассмотрения, так установлено уголовно-процессуальным кодексом», — заявила Байрам.

По ее словам, у Гуцул ситуация не изменилась — как она была ранее незаконно лишена свободы, так и сейчас она ее лишена. «В ее отношении идет продолжительное нарушение прав и свобод. Поэтому защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Она остается взаперти, в заключении, просто превен