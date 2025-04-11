«Запеканка картофельная с овощами и грибами, томленые говяжьи щеки с перлотто, морс клюквенный на меду». Меню рабочего обеда Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шарифа опубликовала пресс-служба

Среди блюд также называются салат овощной с баклажаном, запеканка картофельная с овощами и грибами, судак с овощами и лапшой, томленые говяжьи щеки с перлотто и крем-суп из цветной капусты. В качестве десерта предложен яблочный штрудель с мороженым. А из напитков назван морс клюквенный на меду.