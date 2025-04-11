«Запеканка картофельная с овощами и грибами, томленые говяжьи щеки с перлотто, морс клюквенный на меду». Меню рабочего обеда Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шарифа опубликовала пресс-служба

Меню рабочего обеда президента Беларуси и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа опубликовано в сети. Фото с меню размещено в телеграм-канале «Пул Первого».
В опубликованном меню представлены рыбное и овощное плато, мясное угощение, а также ассорти из белорусских сыров со свежей клубникой и виноградом. Кроме того, указаны язык томленый с хреном, рулет из курицы.
Среди блюд также называются салат овощной с баклажаном, запеканка картофельная с овощами и грибами, судак с овощами и лапшой, томленые говяжьи щеки с перлотто и крем-суп из цветной капусты. В качестве десерта предложен яблочный штрудель с мороженым. А из напитков назван морс клюквенный на меду.
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