Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Запеканка картофельная с овощами и грибами, томленые говяжьи щеки с перлотто, морс клюквенный на меду». Меню рабочего обеда Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шарифа опубликовала пресс-служба

Меню обеда Лукашенко и премьера Пакистана Шарифа опубликовано в сети.

Источник: Комсомольская правда

Меню рабочего обеда президента Беларуси и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа опубликовано в сети. Фото с меню размещено в телеграм-канале «Пул Первого».

В опубликованном меню представлены рыбное и овощное плато, мясное угощение, а также ассорти из белорусских сыров со свежей клубникой и виноградом. Кроме того, указаны язык томленый с хреном, рулет из курицы.

Среди блюд также называются салат овощной с баклажаном, запеканка картофельная с овощами и грибами, судак с овощами и лапшой, томленые говяжьи щеки с перлотто и крем-суп из цветной капусты. В качестве десерта предложен яблочный штрудель с мороженым. А из напитков назван морс клюквенный на меду.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьером Пакистана.

Кстати, Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.

Вместе с тем мы собрали, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 12 апреля, которую называют малая Пасха.