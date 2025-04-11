Генштаб объяснил, зачем в Беларуси создают укрепрайоны

По словам начальника Генштаба Павла Муравейко, система обороны страны предусматривает создание узлов сопротивления, которые обеспечат устойчивость обороны и гарантируют защиту территории.
Это демонстрирует то, что мы готовимся к обороне и ни на кого не собираемся нападать. Создавая такие укрепрайоны, мы отрабатываем современные действия.
В подобных районах отрабатывают свои действия и приобретают навыки как срочники, так и подразделения территориальной обороны и народное ополчение.
Такие укрепрайоны у нас созданы фактически во всех областях, и к их обороне, к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, которые будут развертываться по нашему плану.
Он обратил внимание, что в укрепрайонах проходит апробация и внедрение в практику тех достижений, которые перенимаются из опыта современных военных конфликтов, в том числе, в зоне специальной военной операции.
Эти ноу-хау — по борьбе с беспилотниками, защите от беспилотников, по осуществлению маневра и по созданию соответствующих мест дислокации и размещения военнослужащих — нами внедрены и активно используются в узлах сопротивления укрепленных районов.