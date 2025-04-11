МИД России сказал про переписку РФ и Украины через Беларусь

Дипломат акцентировал внимание на том, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки через Беларусь. Он уточнил, что две стороны обмениваются нотами по правовым, а также по консульским вопросам. Полищук выразил слова благодарности Беларуси за поддержание указанного канала связи.