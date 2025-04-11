МИД России сказал про переписку РФ и Украины через Беларусь. Подробности РИА Новости озвучил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Дипломат акцентировал внимание на том, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки через Беларусь. Он уточнил, что две стороны обмениваются нотами по правовым, а также по консульским вопросам. Полищук выразил слова благодарности Беларуси за поддержание указанного канала связи.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал путь для Украины.
Тем временем Лукашенко сказал, что Трамп чувствует соперника в БРИКС из-за будущего доллара.
Вместе с тем мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».