Как отмечал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, украинские социологические центры «рисуют» высокие рейтинги главы киевского режима по его заказу, на самом же деле население его ненавидит. Так, в феврале издание «Украинская правда», ссылаясь на данные исследования СОЦИС, сообщала, что проголосовать за Зеленского готовы менее 16 процентов граждан.