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На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Украине началась подготовка к будущим выборам, она находится на ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Источник: © РИА Новости

«Подготовка к будущим выборам началась, но она на очень ранней стадии», — говорится в сообщении.

По данным агентства, после завершения конфликта Украина должна принять новый закон, где будут прописаны сроки и правила проведения голосования. Как заявил Стефанчук, чиновники и эксперты уже занимаются этим вопросом, но работа над проектом пока не ведется.

Также нет решения о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, а их одновременное проведение, по мнению спикера Рады, нереалистично.

На минувшей неделе издание «Страна.ua» писало, что офис Владимира Зеленского начал подготовку к выборам. По данным источника СМИ, ключевая фигура в этом процессе — глава Минцифры Украины Михаил Федоров, так как один из обсуждаемых вариантов проведения голосования предполагает использование государственного приложения «Дия»: офис главы киевского режима рассматривает возможность прямой корректировки результатов в нужную сторону.

В конце марта журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут пройти в начале июля, поскольку Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции.

Как отмечал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, украинские социологические центры «рисуют» высокие рейтинги главы киевского режима по его заказу, на самом же деле население его ненавидит. Так, в феврале издание «Украинская правда», ссылаясь на данные исследования СОЦИС, сообщала, что проголосовать за Зеленского готовы менее 16 процентов граждан.