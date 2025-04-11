Командира базы США в Гренландии уволили за недовольство визитом Вэнса

Об отставке полковника Сюзанны Майерс сообщил в соцсети X пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Конкретные причины увольнения командира военной базы в Гренландии не называются. При этом Парнелл отметил в своем посте, что «действия, направленные на несоблюдение субординации или на подрыв повестки президента Трампа, недопустимы». В посте также была ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Майерс отправила электронное письмо сотрудникам базы, в котором высказала недовольство визитом Джей Ди Вэнса на базу 28 марта.
Визит вице-президента США в Питуффик сопровождался громким скандалом. Изначально предполагалось, что в Гренландию отправится американская делегация во главе с женой вице-президента Ушей Вэнс. Кроме того, остров должны были посетить советник по национальной безопасности США Майк Уолц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал приезд американской делегации, а особенно визит Уолца на остров, провокацией. А премьер Дании Метте Фредериксен увязала визит американской делегации в Гренландию с попытками оказать давление на датскую и гренландскую администрации.
О необходимости присоединения Гренландии к США неоднократно высказывался Дональд Трамп, объясняя свое желание нуждами мировой безопасности. New York Times сообщала, что США не рассматривают силовой вариант присоединения Гренландии.