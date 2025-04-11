Командира базы США в Гренландии уволили за недовольство визитом Вэнса

Об отставке полковника Сюзанны Майерс сообщил в соцсети X пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Конкретные причины увольнения командира военной базы в Гренландии не называются. При этом Парнелл отметил в своем посте, что «действия, направленные на несоблюдение субординации или на подрыв повестки президента Трампа, недопустимы». В посте также была ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Майерс отправила электронное письмо сотрудникам базы, в котором высказала недовольство визитом Джей Ди Вэнса на базу 28 марта.