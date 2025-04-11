Глава МИД Венгрии Сийярто высказался об отношениях с Беларусью

По его словам, с белорусской стороной страна сотрудничает в области энергетики, торговли, спорта, вместе строит атомные электростанции. Сийярто отметил, что национальная сборная Беларуси по футболу играла в Венгрии и добавил: «Будапешт готов предоставить им этот шанс и в будущем».