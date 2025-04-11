Глава МИД Венгрии Сийярто высказался об отношениях с Беларусью

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об отношениях с Беларусью, передает БелТА.
Глава МИД уточнил, что внешняя политика, внешнеполитическая стратегия Венгрии основана на уважении, прагматизме, а также рациональности.
— И вместе с Беларусью мы выстраиваем отношения, основанные на рациональности, на здравом смысле и сотрудничестве на основе взаимной выгоды, — уточнил Петер Сийярто.
По его словам, с белорусской стороной страна сотрудничает в области энергетики, торговли, спорта, вместе строит атомные электростанции. Сийярто отметил, что национальная сборная Беларуси по футболу играла в Венгрии и добавил: «Будапешт готов предоставить им этот шанс и в будущем».
— Так что прагматичный, рациональный вид сотрудничества — это то, над чем мы работали и будем работать в будущем, — заявил глава МИД Венгрии.
Ранее МИД России сказал про переписку РФ и Украины через Беларусь.
Тем временем меню рабочего обеда Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шарифа опубликовала пресс-служба: «Запеканка картофельная с овощами и грибами, томленые говяжьи щеки с перлотто, морс клюквенный на меду».
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал путь для Украины.