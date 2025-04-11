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Путин встретится со спецпосланником Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим в Россию 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стороны могут обсудить возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, а также урегулирование российско-украинского конфликта.

«Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования. Это хорошая возможность для нас передать Трампу озабоченности России», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

При этом он призвал не ждать «прорывных результатов» по итогам визита Стива Уиткоффа. «Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — пояснил Песков. Представитель Кремля отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется Владимиру Путину.

РФ и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга.

Дмитрий Песков

Предыдущая встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина прошла в Кремле 13 марта. Как сообщал Кремль, российский президент передал через американского спецпосланника «дополнительные сигналы» Дональду Трампу.

11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Он встретился со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.