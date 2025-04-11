Путин встретится со спецпосланником Уиткоффом

По его словам, стороны могут обсудить возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, а также урегулирование российско-украинского конфликта.
«Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования. Это хорошая возможность для нас передать Трампу озабоченности России», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
При этом он призвал не ждать «прорывных результатов» по итогам визита Стива Уиткоффа. «Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — пояснил Песков. Представитель Кремля отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется Владимиру Путину.
РФ и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга.
Предыдущая встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина прошла в Кремле 13 марта. Как сообщал Кремль, российский президент передал через американского спецпосланника «дополнительные сигналы» Дональду Трампу.
11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Он встретился со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.