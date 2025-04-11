Путин встретится со спецпосланником Уиткоффом

При этом он призвал не ждать «прорывных результатов» по итогам визита Стива Уиткоффа. «Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — пояснил Песков. Представитель Кремля отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется Владимиру Путину.