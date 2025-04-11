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Владимир Путин проводит в Петербурге совещание по вопросам развития ВМФ

В пятницу, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совещание по развитию Военно-морского флота России. Мероприятие проходит в здании Адмиралтейства, передает корреспондент Ъ.

Источник: Коммерсантъ

В своем обращении глава государства назвал стратегические ядерные силы гарантией безопасности России и отметил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. На его развитие в ближайшие 10 лет планируется выделить 8,4 трлн рублей.

Также верховный главнокомандующий добавил, что за последние пять лет для Военно-морского флота РФ было построено 49 кораблей. Они должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, подчеркнул президент.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в эту пятницу Владимир Путин находится с рабочим визитом в Петербурге. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, помимо прочего 11 апреля в городе на Неве запланирована встреча господина Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, на которой стороны обсудят украинское урегулирование.