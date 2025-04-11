Владимир Путин проводит в Петербурге совещание по вопросам развития ВМФ

В своем обращении глава государства назвал стратегические ядерные силы гарантией безопасности России и отметил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. На его развитие в ближайшие 10 лет планируется выделить 8,4 трлн рублей.
Также верховный главнокомандующий добавил, что за последние пять лет для Военно-морского флота РФ было построено 49 кораблей. Они должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, подчеркнул президент.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в эту пятницу Владимир Путин находится с рабочим визитом в Петербурге. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, помимо прочего 11 апреля в городе на Неве запланирована встреча господина Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, на которой стороны обсудят украинское урегулирование.