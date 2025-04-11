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Миронов намерен поддержать Рустама Минниханова на выборах главы Татарстана

Выборы в республике будут проходить всего один день вместо традиционных трех.

Источник: Комсомольская правда

Политическая партия «Справедливая Россия-За правду» намерена поддержать Рустама Минниханова на выборах главы Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

По словам Миронова, в выборах депутатов различного уровня партия примет активное участие. Выборы в республике будут проходить всего один день вместо традиционных трех.

Как отметил спикер, позиция властей региона о сохранении двухуровневой системы местного самоуправления является абсолютно правильной. Однако ожидается, что ликвидируют нижний уровень власти. По его мнению, это неправильно.

Ранее опубликовали первое видео с Рустамом Миннихановым, которое сделал ИИ. За основу сюжета была взята традиция главы Татарстана фотографировать утром вид из окна своего кабинет и выкладывать его в Сеть.