Миронов намерен поддержать Рустама Минниханова на выборах главы Татарстана

Политическая партия «Справедливая Россия-За правду» намерена поддержать Рустама Минниханова на выборах главы Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
По словам Миронова, в выборах депутатов различного уровня партия примет активное участие. Выборы в республике будут проходить всего один день вместо традиционных трех.
Как отметил спикер, позиция властей региона о сохранении двухуровневой системы местного самоуправления является абсолютно правильной. Однако ожидается, что ликвидируют нижний уровень власти. По его мнению, это неправильно.
Ранее опубликовали первое видео с Рустамом Миннихановым, которое сделал ИИ. За основу сюжета была взята традиция главы Татарстана фотографировать утром вид из окна своего кабинет и выкладывать его в Сеть.