Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым

— Проведённая в апреле оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находятся в нормальном состоянии, — подчеркнул Дмитрий Патрушев. — Это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года. Под яровые в этом году планируется 55,8 млн га. В том числе почти на 600 тыс. га должны увеличиться посевы масличных культур. Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая. Весенняя посевная входит в активную фазу — в полях работают аграрии уже 42 субъектов. Опережающими темпами ведётся подкормка озимых. Яровыми засеяно почти 3 млн га.