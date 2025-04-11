На Дону рассмотрят расширение программы регионального маткапитала

Согласно документу, с момента рождения третьего или последующих детей семьи смогут направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса при оформлении кредитов на приобретение или строительство жилья. Кроме того, законопроект увеличивает возрастной порог детей, на лечение которых допустимо тратить маткапитал, с 18 до 23 лет при условии их очного обучения.