Генштаб Беларуси рассказал о создании укрепрайонов с защитой от беспилотников. Подробности рассказал начальник Генерального штаба Павел Муравейко. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
Муравейко обратил внимание, что система создания укрепленных районов имеет глубокую историю. Он добавил, что даже на территории страны были линия Сталина, а также линия Молотова. По его словам, в рамках системы развития обороны Беларуси предусматривается создание подобных узлов сопротивления, которые должны обеспечить устойчивость, гарантировать защиту территории.
— Создание таких укрепленных районов актуально по целому ряду причин, — уточнил начальник Генштаба.
Он заметил, что, во-первых, это демонстрирует следующее: Беларусь готовится к обороне и ни на кого не собирается нападать. Муравейко заявил, что все те инсинуации, которые сегодня пропагандируются в интернете «о том, что мы готовы напасть на соседние страны, — это не что иное, как просто пропаганда».
— Нет, мы миролюбивое государство; наша задача — обеспечить мир и защиту своей земли, — подчеркнул Павел Муравейко.
Вместе с тем начальник Генштаба отметил, что, создавая подобные укрепрайоны, отрабатываются современные действия. Он пояснил, что в указанных районах работают и военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных Силах, и подразделения территориальных войск, народное ополчение.
— Это комплексные вещи, которые должны научить наших граждан защищать свою землю.
Муравейко сообщил, что такие укрепрайоны были созданы практически во всех областях Беларуси. По его словам, к их обороне, а также к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, «которые будут развертываться по нашему плану». Он добавил, что третий важный аспект состоит в месте, где сегодня проходит апробирование и внедрение боевой практики достижения, «которые подсмотрели в рамках современных военных конфликтов, будь то специальная военная операция Российской Федерации или боевые действия в других странах».
— Эти ноу-хау — по борьбе с беспилотниками, защите от беспилотников, по осуществлению маневра и по созданию соответствующих мест дислокации и размещения военнослужащих — нами внедрены и активно используются в узлах сопротивления укрепленных районов, — уточнил начальник Генерального штаба.
Вместе с тем он рассказал, что белорусские подразделения территориальных войск активно осваивают приемы, а также способы действия в указанных районах для того, чтобы получить навыки для защиты страны.
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