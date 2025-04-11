Генштаб Беларуси рассказал о создании укрепрайонов с защитой от беспилотников

Муравейко сообщил, что такие укрепрайоны были созданы практически во всех областях Беларуси. По его словам, к их обороне, а также к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, «которые будут развертываться по нашему плану». Он добавил, что третий важный аспект состоит в месте, где сегодня проходит апробирование и внедрение боевой практики достижения, «которые подсмотрели в рамках современных военных конфликтов, будь то специальная военная операция Российской Федерации или боевые действия в других странах».