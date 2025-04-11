FT назвала причину отставки генерала — заместителя Си Цзиньпина

Как рассказывали «Ведомости», 3 апреля стало известно о кадровой перестановке в политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) — двое высокопоставленных правительственных чиновников, Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн, поменялись должностями. Первый возглавлял организационный отдел ЦК, в ведение которого входят кадровые вопросы, второй занимал пост руководителя отдела Единого фронта ЦК. По данным источников гонконгской South China Morning Post, такая ротация в правительственном органе была произведена впервые в истории Китая.