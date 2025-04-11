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FT назвала причину отставки генерала — заместителя Си Цзиньпина

Генерал Хэ Вэйдун снят с поста заместителя главы Центрального военного совета Китая. Об увольнении высокопоставленного военного сообщает Financial Times (FT).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Факт отставки генерала британскому изданию подтвердили пять источников из правительственных кругов КНР. Увольнение Хэ Вэйдуна произошло во время проведения кампании, направленной на выявление и пресечение коррупции среди представителей власти, сообщают «Ведомости».

Уволенный генерал считался вторым по значимости военачальником Китая. В течение 60 лет никого из занимающих этот пост ни разу не отстраняли от должности. Financial Times предполагает, что смещение Вэйдуна, скорее всего, связано с коррупцией.

За полгода до увольнения Вэйдуна лидер Китая Си Цзиньпин снял с должности одного из высших офицеров Центрального военного совета — Мяо Хуа. Официальной причиной отставки назывались «серьезные нарушения дисциплины». Financial Times считает, что это основание для снятия с поста в китайской военной системе следует интерпретировать как коррупционное нарушение.

Министерство иностранных дел Китая не комментирует отставку Хэ Вэйдуна. Представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос журналистов об увольнении генерала ответил, что не в курсе того, о чем его спрашивают, пишет ТАСС.

Как рассказывали «Ведомости», 3 апреля стало известно о кадровой перестановке в политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) — двое высокопоставленных правительственных чиновников, Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн, поменялись должностями. Первый возглавлял организационный отдел ЦК, в ведение которого входят кадровые вопросы, второй занимал пост руководителя отдела Единого фронта ЦК. По данным источников гонконгской South China Morning Post, такая ротация в правительственном органе была произведена впервые в истории Китая.