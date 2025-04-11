FT назвала причину отставки генерала — заместителя Си Цзиньпина

Факт отставки генерала британскому изданию подтвердили пять источников из правительственных кругов КНР. Увольнение Хэ Вэйдуна произошло во время проведения кампании, направленной на выявление и пресечение коррупции среди представителей власти, сообщают «Ведомости».
Уволенный генерал считался вторым по значимости военачальником Китая. В течение 60 лет никого из занимающих этот пост ни разу не отстраняли от должности. Financial Times предполагает, что смещение Вэйдуна, скорее всего, связано с коррупцией.
За полгода до увольнения Вэйдуна лидер Китая Си Цзиньпин снял с должности одного из высших офицеров Центрального военного совета — Мяо Хуа. Официальной причиной отставки назывались «серьезные нарушения дисциплины». Financial Times считает, что это основание для снятия с поста в китайской военной системе следует интерпретировать как коррупционное нарушение.
Как рассказывали «Ведомости», 3 апреля стало известно о кадровой перестановке в политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) — двое высокопоставленных правительственных чиновников, Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн, поменялись должностями. Первый возглавлял организационный отдел ЦК, в ведение которого входят кадровые вопросы, второй занимал пост руководителя отдела Единого фронта ЦК. По данным источников гонконгской South China Morning Post, такая ротация в правительственном органе была произведена впервые в истории Китая.