СМИ: спустя почти три месяца президентства Трамп оказался на перепутье

Если он сможет положить конец военным конфликтам, он зарекомендует себя не только как опытный специалист по заключению сделок, но и как миротворец-трансформатор. Если он сможет обратить вспять массовую миграцию и договориться о равноправной свободной торговле, он повернет вспять волну глобализма и откроет новую эру разумного национализма. Но, если же Трамп продолжит править как король, а его действия будут агрессивными, это неизбежно приведет к политической реакции и экономической катастрофе, делает вывод Дей.