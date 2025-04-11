СМИ: спустя почти три месяца президентства Трамп оказался на перепутье

Хотя в некоторых вопросах администрация Трампа добилась значительных успехов, например в ликвидации представителей повестки DEI (программа «разнообразие, равенство и инклюзивность»: комплекс мер, проводимых в англосфере. — Прим. ред.) в федеральном правительстве, во всем остальном она, возможно, взяла неверный курс, говорится в статье.
По мнению Дея, развязанная Вашингтоном глобальная торговая война приведет к разгону инфляции в США, к последующей рецессии и кризису на американском рынке жилья.
Хотя американцы поддерживают депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления, удивление у них вызывают высылки других категорий иммигрантов. Речь идет об аннулировании виз студентам, которые протестовали против действий Израиля в Газе.
В день инаугурации Трамп пообещал выслать «миллионы и миллионы иностранных преступников», однако отказать во въезде в США гораздо проще, чем искать на территории страны нелегалов. Поэтому аннулирование виз студентам может быть отвлечением внимания от сокращения числа депортаций нелегальных мигрантов, предполагает Дей.
Некоторые опасались, что Трамп превратится в изоляциониста, однако он скорее рискует стать «дубликатом» Джорджа Буша. Дипломатические достижения на Ближнем Востоке и Украине оказались недолговечными. Режим прекращения огня ни там, ни там не соблюдается, причем Израиль нарушил его с молчаливого согласия США, считает Дей.
Проходы в Красном море на разблокированы, а в ответ на действия хуситов США наносят массированные авиаудары по районам Йемена, в результате чего гибнут мирные жители. В прошлом году, при администрации Джо Байдена, Трамп жаловался на бомбардировку Йемена и задавался вопросом, почему президент не может использовать дипломатию для разрешения международных кризисов. Сегодня американцы вправе задать такой же вопрос самому Трампу.
Если США начнут войну против Ирана — партнера России и Китая, — они приблизят мир к третьей мировой войне больше, чем это сделал кто-либо за последние десятилетия, опасается автор статьи.
Трамп находится на посту президента США менее трех месяцев, но уже оказался на перепутье.
Если он сможет положить конец военным конфликтам, он зарекомендует себя не только как опытный специалист по заключению сделок, но и как миротворец-трансформатор. Если он сможет обратить вспять массовую миграцию и договориться о равноправной свободной торговле, он повернет вспять волну глобализма и откроет новую эру разумного национализма. Но, если же Трамп продолжит править как король, а его действия будут агрессивными, это неизбежно приведет к политической реакции и экономической катастрофе, делает вывод Дей.