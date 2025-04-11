Times раскрыла, какую роль Британия сыграла в конфликте на Украине

«Хотя непоколебимая поддержка Британией своего восточноевропейского союзника ни для кого не была секретом, степень ее участия и влияния — вылазки в Киев в последнюю минуту, помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведданных о русских — оставалась по большей части скрытой», — говорится в статье.