«Хотя непоколебимая поддержка Британией своего восточноевропейского союзника ни для кого не была секретом, степень ее участия и влияния — вылазки в Киев в последнюю минуту, помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведданных о русских — оставалась по большей части скрытой», — говорится в статье.
По информации газеты, британских военных тайно направили на Украину, чтобы оснастить украинские самолеты дальнобойными ракетам Storm Shadow и обучить военнослужащих их использованию. Но это было не первым подобным случаем: несколько десятков британских военнослужащих приезжали в Киев для обучения новобранцев использованию противотанковых установок NLAW, поставленных в феврале 2022 года.
«Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022-го их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент», — отмечает Times.
Отдельно газета обращает внимание на главу британской военной разведки Джеймса Хокенхалла, благодаря которому Киев получал развединформацию. Вместе с тогдашним министром обороны Беном Уоллесом он способствовал получению ВСУ установок NLAW.
В честь Уоллеса назвали одно из направлений контрнаступления ВСУ. Его ценят за ранние поставки танков, NLAW и Storm Shadow, пишет издание.
Киев заранее дал понять союзникам, что планирует начать контрнаступление весной 2023 года. Британцы и американцы сомневались, что ВСУ к нему готовы. Тем не менее в декабре 2022-го глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил британскому коллеге адмиралу Тони Радакину, что Вашингтон решил с полной силой поддержать украинское контрнаступление.
ВСУ задерживали начало операции, поскольку планировали получить полный комплект военной помощи к концу марта, а союзники, как утверждает британский военный источник, подталкивали Киев к наступлению. Позже американцы были недовольны медленными темпами продвижения ВСУ. Кроме того, украинское командование не разделяло взглядов союзников на стратегию ведения наступления. На этом фоне отношения между Украиной и США «достигли дна», утверждает Times.
В этой ситуации адмирал Тони Радакин пытался сплотить Вашингтон и Киев. По информации издания, американцы редко ездили на Украину из опасений, что их сочтут слишком вовлеченными в конфликт, тогда как британским военачальникам в этом смысле предоставили свободу.
«Иногда их визиты были настолько деликатными, что они отправлялись в гражданской одежде», — говорится в статье.
В общей сложности Радакин встретился с Владимиром Зеленским десять раз.
В конце марта газета The New York Times опубликовала большую статью о том, как американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск и координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, атаки на российские корабли в порту Севастополя, а позже стали помогать с ударами вглубь территории России.
В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.